Spurs beenden „Rodeo Road Trip“ mit Niederlage – Pöltl mit Double-Double

Mit einem 105:118 bei den Memphis Grizzlies haben die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) ihren jährlichen „Rodeo Road Trip“ beendet. Jakob Pöltl, zuletzt in Miami wegen Rückenproblemen nicht dabei, bilanzierte mit einem Double-Double (16 Punkte, zehn Rebounds) und weiters vier Assists, zwei Steals sowie einem Block in 32:23 Minuten Einsatzzeit. In acht Auswärtsspielen hintereinander haben die Texaner vier Siege eingefahren.

Beim Drittplatzierten der Western Conference rissen die Spurs gegen Ende des dritten Viertels vorentscheidend ab. Die Grizzlies ließen sich einen Elf-Punkte-Polster im Schlussabschnitt nicht mehr nehmen. All-Star Ja Morant spielte groß auf und markierte mit 52 Zählern eine Karriere-Bestleistung in der NBA. Topscorer der Texaner, die auch das dritte Aufeinandertreffen mit Memphis in der laufenden Saison verloren, war Lonnie Walker IV mit 22 Punkten.

Am Donnerstag bestreitet San Antonio nach fast einem Monat wieder ein Heimspiel. Gegner sind die Sacramento Kings, die bei Oklahoma City Thunder 131:110 gewannen.

Das Spitzenduell in der Eastern Conference war eine klare Angelegenheit für Miami Heat. Der Leader setzte sich gegen die zweitplatzierten Chicago Bulls, die im Schlussviertel noch Resultatskosmetik betrieben, mit 112:99 durch. Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Milwaukee Bucks auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Titelverteidiger ließ den Charlotte Hornets beim 130:106 keine Chance.

NBA-Ergebnisse vom Montag: Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs (16 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists in 32:23 Minuten von Jakob Pöltl) 118:105, Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 122:127, Orlando Magic – Indiana Pacers 119:103, Brooklyn Nets – Toronto Raptors 97:133, Miami Heat – Chicago Bulls 112:99, Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 130:106, Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 110:131.

