Spurs-Coach schreibt Kane-Verbleib ab

Tottenhams Trainer Ange Postecoglou rechnet nicht mehr mit einem Verbleib seines Top-Stürmers. Auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Auftakt gegen den FC Brentford am Sonntag sagte der Australier: „Ich habe mich mit Harry am ersten Tag meiner Ankunft unterhalten, er war offen und ehrlich und ich war es auch. Man bekam den Eindruck, dass er sich entschieden hatte, dass er gehen würde, wenn die Vereine einverstanden sind.“

„Ich glaube nicht, dass es einen gleichwertigen Ersatz für Harry gibt. Wir haben das schon eine Weile geplant. Man braucht nicht viel Nachforschungen anzustellen, um zu erkennen, dass das passieren würde. Wir haben es so geplant, dass es passiert. Das ändert nichts Dramatisches an dem, was wir versuchen, aufzubauen. In der Mannschaft gibt es Bewegung. Einige Spieler werden sich nach anderen Möglichkeiten umsehen, es sind noch drei Wochen bis zum Ende des Fensters. Das liegt nicht daran, dass Harry weg ist, das war immer so geplant.

Auf die Frage, ob es eine Liste mit Spielern gebe, die Kane ersetzen könnten, antwortete Postecoglou: „So funktioniert das nicht, Kumpel. Es ist nicht so, dass meine Frau mir eine Einkaufsliste gibt, um Brot und Milch für die Kinder zu besorgen. Wir wussten, dass es kommen würde. Aus unserer Sicht bereiten wir uns auf Brentford vor. Zwischen jetzt und Sonntag wird niemand mehr kommen.“

Postecoglou sei der Meinung, man könne einen Spieler wie Kane nicht mit einem einzigen Spieler ersetzen. Deshalb wolle er den Verlust auf mehrere Schultern verteilen.

