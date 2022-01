Spurs-Sieg gegen Bulls mit Double-Double von Jakob Pöltl

Mit seinem 17. Double-Double im laufenden Spieljahr der National Basketball Association (NBA) hat Jakob Pöltl am Freitag (Ortszeit) maßgeblichen Anteil am 131:122 der San Antonio Spurs gegen die Chicago Bulls gehabt. Der Center aus Wien steuerte 21 Punkte und elf Rebounds bei. Außerdem wies die Statistik für ihn vier Assists und einen Block in 32:02 Minuten Einsatzzeit aus.

Die Spurs feierten im 50. Saisonspiel den 19. Sieg. Damit beschenkten sie auch ihren Coach Gregg Popovich, der am Freitag 73 Jahre alt wurde. Nicht zuletzt war das Aufeinandertreffen mit den Bulls ein Wiedersehen mit DeMar DeRozan. Pöltl hatte seit 2016 mit dem Shooting Guard und Small Forward in einem Team gespielt, ab 2018 in San Antonio. „Ein besonderer Abend, zum ersten Mal stand mir DeMar DeRozan als Gegner gegenüber“, sagte der heimische NBA-Pionier. Zum Spiel merkte er an, dass die Spurs „in den richtigen Momenten aggressiv“ gewesen seien, und fügte hinzu: „Ein sehr cooler Team-Win.“

Im Duell mit dem Zweitplatzierten der Eastern Conference hatten die Texaner gegen Ende des dritten Abschnitts das Kommando übernommen. Ab dem 86:85 in der 33. Minute gaben sie die Führung nicht mehr ab. „Heimkehrer“ DeRozan erzielte 32 Punkte für Chicago. Die Spurs wurden von Dejounte Murray mit 29 Zählern und zwölf Assists angeführt.

Die Phoenix Suns, am Sonntag in Arizona nächster Gegner von Pöltl und Kollegen, feierten mit 134:124 gegen die Minnesota Timberwolves den neunten Sieg in Folge und halten mittlerweile bei einer 39:9-Bilanz. Devin Booker verbuchte 29 Punkte für den NBA-Leader, Chris Paul steuerte mit 21 Zählern, 14 Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double bei. Miami Heat baute durch ein 121:114 gegen die LA Clippers die Führung in der Eastern Conference aus.

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

San Antonio Spurs (21 Punkte, 11 Rebounds in 32:02 Minuten von Jakob Pöltl) – Chicago Bulls 131:122, Orlando Magic – Detroit Pistons 119:103, Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 117:114, Atlanta Hawks – Boston Celtics 108:92, New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 105:116, Miami Heat – LA Clippers 121:114, Houston Rockets – Portland Trail Blazers 110:125, Memphis Grizzlies – Utah Jazz 119:109, Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 110:113 n.V., Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 134:124, Milwaukee Bucks – New York Knicks 123:108.

(APA)

Bild: Imago