Tottenham Hotspur und Qarabag FK starten mit knappen Siegen in die neue CL-Saison.

Beim 1:0-Erfolg der Spurs profitiert Tottenham von einem Towart-Patzer von Vilarreals Luiz Junior in der vierten Minute. Kevin Danso kam erst in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Währneddessen feiert Qarabag FK den ersten CL-Sieg seiner Vereinshistorie. Der Meister aus Aserbaidschan dreht einen 0:2-Rückstand bei Benfica noch zu einem spektakulären 3:2-Sieg. Der Club aus Aserbaidschan lag bei Benfica nach Treffern von Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) bereits 0:2 zurück, sorgte aber dank Leandro Andrade (30.), Camilo Duran (48.) und Oleksii Kaschtschuk (86.) noch für den ersten „Königsklassen“-Sieg in der Vereinsgeschichte.

1:0 Luiz Junior (ET/4.)

(Red./APA).

