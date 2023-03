Spurs-Star kritisiert Trainer Conte

Fans, Verantwortliche und Spieler von Tottenham Hotspur dürften am frühen Champions-League-Aus gegen den italienischen Meister AC Mailand noch länger zu knabbern haben.

Besonders Trainer Antonio Conte könnte die unbefriedigende Leistung noch länger anhängen. Auch, weil zumindest einer seiner Spieler nun öffentlich seine Personalentscheidungen kritisiert hat.

Richarlison ist mit der wenigen Spielzeit, die er aktuell bekommt alles andere als zufrieden. „Ich bin ehrlich: Diese Saison war scheiße, ich will spielen“, sagte Richarlison gegenüber TNT Sports Brazil deutlich und übte dann Kritik an seinem Chef: „Ich verstehe es nicht … ich habe zuletzt gut gespielt, wir haben gegen Chelsea und West Ham gewonnen. Doch plötzlich sitze ich auf der Bank. Ich habe dann nur fünf Minuten gegen die Wolves gespielt und nach den Gründen dafür gefragt. Niemand konnte sie mir sagen.“

„Es gibt Dinge, die kann ich nicht verstehen“

Doch damit nicht genug. Der Brasilianer ließ seinem Frust freien Lauf: „Am Dienstag haben sie von mir einen Fitnesstest verlangt und mir gesagt, dass ich von Beginn an spielen werde. Und dann sitze ich auf der Bank. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verstehen.“ Von seinem Trainer fordert er nun eine klare Ansage: „Ich bin gespannt, was er uns jetzt erzählt. Aber ich bin nicht dumm, ich bin ein jeden Tag hart arbeitender Profi und will spielen. Und in dieser Saison sind es nicht genug Minuten für mich.“

