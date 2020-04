Spurs-Stars trainieren im Park – Mourinho droht Corona-Strafe

Star-Fußballtrainer Jose Mourinho droht Ärger, weil er sich trotz der rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in England nicht an die vorgeschriebene Abstandsregel gehalten haben soll. In englischen Medien tauchten Aufnahmen des Portugiesen mit drei Spielern von Tottenham Hotspur auf, die zeigten, wie sie in einem Londoner Park trainierten und dabei die Regeln missachteten.

In England ist Sporttreiben im Freien mit maximal einer weiteren Person erlaubt, der Sicherheitsabstand beträgt zwei Meter. Zudem waren in den sozialen Medien Aufnahmen von anderen Spurs-Spielern beim Lauftraining im Umlauf, auch sie hielten dabei den Mindestabstand nicht ein. “Unsere Spieler wurden daran erinnert, die soziale Distanz zu respektieren, wenn sie draußen trainieren”, erklärte ein Clubsprecher. Er versprach: “Wir werden diese Botschaft noch verstärken.”

Tottenham's players have been reminded of their responsibilities after some were spotted flouting social distancing rules as Jose Mourinho was seen working in a public park with Tanguy Ndombele. More: https://t.co/8zQ66OpQOS pic.twitter.com/fa6WCTaisC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 8, 2020

Mourinho being caught training with 3 first-team players in a London park yesterday completely disobeying the Governments rules should result in Tottenham Hotspur being instantly expelled from the Premier League.. 😏#FOYS pic.twitter.com/t4XM7VZr3C — Big T 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BigT_87) April 8, 2020

(APA)

Bild: Getty Images