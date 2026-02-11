Spurs treffen wohl Entscheidung bei Kolo Muani

Nach einer Saison in London stehen die Zeichen zwischen Kolo Muani und den Tottenham Hotspur klar auf Abschied.

Der 27-Jährige, den die Spurs im zurückliegenden Sommertransferfenster aus Paris ausliehen, kam in der laufenden Spielzeit in 27 Spielen für die Lilywhites zum Einsatz, wobei er drei Tore erzielte und drei weitere vorbereitete.

Tottenham-Verbleib unwahrscheinlich

Tottenham hat laut dem Portal Teamtalk nun aber kein Interesse, den Angreifer über die Saison hinaus an sich zu binden, zumal sie im Vertrag des Angreifer auch keine Kaufoption haben.

Im Sommer wird Kolo Muani so voraussichtlich zurück zu PSG müssen, wo man allerdings laut französischen Medienberichten nicht mehr mit dem Torjäger plant. Die Zukunft des Stürmers steht in den Sternen, wobei Juventus, wo der Angreifer bereits leihweise gespielt hatte, ein Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt wird.

Bild: Imago