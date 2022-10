Spurs und Pöltl verlieren NBA-Generalprobe

via

via Sky Sport Austria

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) im fünften und letzten Spiel der Vorbereitung auf die Saison in der National Basketball Association (NBA) die vierte Niederlage hinnehmen müssen. Die Texaner verloren 112:118 gegen Oklahoma City Thunder. Der heimische NBA-Pionier Jakob Pöltl bilanzierte mit acht Punkten, den meisten Rebounds (zehn) und Assists (fünf) in seinem Team sowie mit einem Block. Er war 24:47 Minuten mit von der Partie.

Die reguläre Saison in der stärksten Basketballliga der Welt beginnt am kommenden Dienstag mit den Duellen Boston Celtics – Philadelphia 76ers und Golden State Warriors (Titelverteidiger) – Los Angeles Lakers. San Antonio startet am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen die Charlotte Hornets.

(APA) / Bild: Imago