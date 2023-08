Spurs verzichten im Testspiel-Kracher gegen Barca auf Kane

Neues von Harry Kane: Der Stürmer-Star wird beim Testspiel-Kracher gegen den FC Barcelona (19:55 Uhr LIVE im Free-Stream auf skysport.de und auf Sky Sport News) nicht auflaufen.

Der 30-Jährige hat die Reise nach Barcelona zum prestigeträchtigen Duell um die Joan-Gamper-Trophäe erst gar nicht angetreten. Das berichtet Sky-Sports-UK-Reporter Kaveh Solhekol. Diese Entscheidung habe allerdings nichts mit einem möglichen Transfer zum FC Bayern zu tun.

Nach Informationen von Solhekol bleiben viele Spurs-Spieler, die bereits am Sonntag beim Testspiel gegen Schachtjor Donezk im Einsatz waren, in London. Kane hatte beim 5:1-Sieg gleich vier Tore erzielt, am Sonntag steht der Premier-League-Auftakt beim FC Brentford (15 Uhr live auf Sky) an. Stand jetzt mit dem Torjäger.

Kane will bald eine Entscheidung treffen

Die Zeit im Transfer-Poker drängt, denn Kane will bald eine Entscheidung treffen.

Fakt ist: Das aktuelle Bayern-Angebot von über 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen ist von Spurs-Boss Daniel Levy noch nicht angenommen worden. Nach Sky Informationen ist am Montag aber weder eine offizielle Absage der Spurs bei den Münchnern eingegangen, noch gab es Kontakt zu Levy.

Eine Einigung ist aktuell noch nicht in Sicht, die Verhandlungen laufen aber weiter. Es ist nach Sky Informationen sehr wahrscheinlich, dass die Bayern ihre Offerte noch einmal nachbessern werden.

