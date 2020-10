St.-Pauli-Trainer Schultz: “Burgstaller ist ein Wühler, der einen Riecher hat”

via

via Sky Sport Austria

Guido Burgstaller steht seit Ende September bei Zweitligist FC St. Pauli unter Vertrag. Zu Saisonbeginn litt der FC St. Pauli unter akutem Stürmermangel. Burgstaller stieß erst nach den ersten zwei Saisonspielen zur Elf von Trainer Timo Schultz. Nach zwei Wochen im Mannschaftstraining, darf sich der Ex-ÖFB-Teamspieler Hoffnung auf einen Stammplatz machen.

Wenn die Hanseaten am Montagabend den 1. FC Nürnberg empfangen, hat Schultz die freie Auswahl im Angriff. Simon Makienok bezeichnet der Trainer “als ganz neues Element.” Guido Burgstaller ist nach seinem Wechsel vom FC Schalke nun zwei komplette Trainingswochen dabei und deutlich weiter als bei seinem Blitz-Debüt in Sandhausen (0:1) als Joker. Borys Tashchy erzielte beim 1:4-Test gegen Werder Bremen traf. Daniel-Kofi Kyereh ist bislang der erfolgreichste Torschütze in dieser Saison.Der 24-Jährige erzielte bereits drei Treffer.

Beste Chancen, sich neben Kyereh festzuspielen, hat Königstransfer Burgstaller. “Guido“, lobt Schultz im “kicker”, “ist ein kompletter Spieler, ein Wühler, der einen Riecher hat.”

Bild: GEPA