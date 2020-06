St. Pauli und Karlsruhe mit wichtigen Siegen – Dämpfer für Stuttgart

In der 2. Deutschen Bundesliga haben St. Pauli und Karlsruhe wichtige Siege im Abstiegskampf gefeiert.

Der KSC (mit Marco Djuricin ab 87.) bezwang den VfB Stuttgart im schwäbisch-badischen Derby zuhause mit 2:1 und verschaffte sich Luft im Tabellenkeller. Der 1. FC St. Pauli feierte ebenso einen 2:1-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue, wo Philipp Zulechner von Beginn an spielte. Im dritten Nachmittagsspiel gewann Darmstadt mit Mathias Honsak ab der 63. Minute gegen Hannover mit 3:2.

In der Tabelle rangieren die Stuttgarter nach 31. Spieltagen mit 52 Punkten hinter dem HSV (53) und dem designierten Aufsteiger Arminia Bielefeld (58), der am Montag im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden den Aufstieg so gut wie perfekt machen kann.