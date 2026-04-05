St. Pauli vergibt Big Points im Abstiegskampf

Der FC St. Pauli tritt im Abstiegskampf der Deutschen Bundesliga auf der Stelle.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin gab im Duell mit Union Berlin die erhofften Big Points nach Führung aus der Hand und musste sich mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Auf dem Relegationsplatz stehen die Hamburger im Saisonendspurt nach dem vierten Spiel ohne Sieg weiter unter hohem Druck.

Mathias Pereira Lage (25.) erzielte das Tor für die Kiezkicker, die Abstiegssorgen verkleinerten sich mit nun 25 Punkten auf dem Konto allerdings kaum. Der Vorsprung auf den Tabellen-17. VfL Wolfsburg beträgt nun immerhin vier Zähler. Auch Union kann trotz des Treffers von Andrej Ilic (52.) auf Platz zehn noch nicht vollends aufatmen, der Abstand zu St. Pauli beträgt sieben Punkte. St. Paulis Jackson Irvine sah kurz vor Schluss Gelb-Rot (90.+3), der Kapitän wird die nächste Partie gegen den FC Bayern verpassen.

HIGHLIGHTS | 1. FC Union Berlin – FC St. Pauli | 28. Spieltag

(SID) / Bild: Imago