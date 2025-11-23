St. Pölten erobert Zweitliga-Tabellenführung zurück

Der SKN St. Pölten hat sich die Tabellenspitze der 2. Liga zurückgeholt.

Die Niederösterreicher besiegten am Sonntag zum Abschluss der 14. Runde den Kapfenberger SV 2:1. Marc Stendera (26.) und Marco Hausjell (48.) brachten die Gastgeber mit ihren Toren auf die Siegerstraße, dem KSV gelang durch Luca Hassler (62.) nur mehr der Anschlusstreffer. Die Schlussphase bestritt der SKN nach Gelb-Rot für El Hadj Mane (65.) nur mehr zu zehnt, überstand diese aber unbeschadet.

Für St. Pölten war es der erste Dreier nach drei Niederlagen in Serie. Die „Wölfe“ zogen damit in der Tabelle mit nun 28 Zählern wieder an Admira Wacker (27) vorbei. Die Lustenauer Austria hat als Dritte drei Punkte Rückstand auf die Spitze. Kapfenberg ist mit 14 Zählern Elfter.

(APA)

Bild: GEPA