Der SKN St. Pölten hat im Viertelfinale der Basketball-Superliga der Männer zurückgeschlagen und in der „best of five“-Serie gegen die Flyers Wels auf 1:1 gestellt.

Vier Tage nach der 67:71-Auftaktniederlage feierten die Hausherren am Mittwoch einen 80:72-(38:38)-Erfolg, St. Pöltens Philip Jalalpoor war mit 19 Punkten bester Werfer der Partie. Die dritte Begegnung steigt am Freitag (19.00 Uhr) in Wels.

