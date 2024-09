St. Pölten in CL-Quali gegen „unangenehmes“ Vllaznia-Team

Der SKN St. Pölten will der Gruppenphase der Frauen-Champions-League am Samstag (18.00 Uhr) um einen weiteren Schritt näher kommen.

Nach dem souveränen Einstieg in die Qualifikationsphase mit einem 5:0-Sieg gegen Neftci Baku in Tskaltubo am Mittwoch wartet im Finale des in Georgien ausgetragenen Miniturniers nun in Kutaisi mit Vllaznia der albanische Meister. Der hatte beim 3:0 gegen Gastgeber Lanchkhuti ebenfalls keine Mühe.

„Vllaznia ist ein Team mit einigen technisch, sehr versierten Spielerinnen, das absolut nicht zu unterschätzen ist. Vor allem die individuelle Qualität in der Offensive macht sie unangenehm“, warnte St. Pöltens Trainerin Liese Brancao vor dem im Ramaz Shengelia Stadium ausgetragenen Duell. Die Favoritenrolle haben die Niederösterreicherinnen, die ihre vier Saison-Pflichtspiele allesamt gewonnen haben, mit einem Selbstläufer darf man aber nicht rechnen.

Die Albanerinnen waren vor zwei Jahren immerhin in der „Königsklasse“ vertreten, schieden dort in einer Hammergruppe mit Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid punktlos aus. St. Pölten war in den vergangenen beiden Saison in der Gruppenphase vertreten und will diese Serie unbedingt fortsetzen. Dafür muss am 18./19. und 25./26. September auch noch ein K.o.-Duell der 2. Runde gemeistert werden. Die Auslosung dafür steigt am Montag in Nyon.

