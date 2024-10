St. Pölten muss für Liefering-Spiel nach Wr. Neustadt ausweichen

Die Nachwehen des Hochwassers Anfang September treffen nun auch die Männer des SKN St. Pölten.

Aufgrund der Schimmelbildung im Untergeschoss der NV-Arena weichen die Zweitliga-Fußballer für ihre Heimpartie gegen den FC Liefering am 18. Oktober (18.00 Uhr) in die Ergo Arena von Wiener Neustadt aus, wie der Club am Freitag bekanntgab. Bereits zuvor hatten die SKN-Frauen angekündigt, ihre Champions-League-Auftritte in der Generali Arena der Wiener Austria zu absolvieren.

(APA) / Bild: GEPA