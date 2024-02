St. Pölten sichert sich mit Sieg in Kapfenberg BSL-Playoff-Platz

Die Basketballer von St. Pölten haben sich am Samstag in der Männer-Superliga (BSL) mit einem 84:77-Sieg in Kapfenberg im direkten Duell mit den Bulls Rang sechs nach dem Grunddurchgang und damit einen fixen Playoff-Platz gesichert. Die Steirer müssen nun trachten, dies über den Umweg Qualifikationsrunde zu schaffen. Schon davor hatten bereits Klosterneuburg, Gmunden, Wels, Graz und Traiskirchen ihre Playoff-Plätze sicher.

Die Klosterneuburger schlossen den Grunddurchgang mit einem 68:64-Heimsieg gegen Traiskirchen und vier Punkten Vorsprung auf Gmunden ab. Die Oberösterreicher setzten sich bei UBSC Graz 94:77 durch. Durch die Niederlage der Steirer schafften es die Welser dank eines 97:63 daheim gegen die Vienna Timberwolves noch auf Rang drei. Die Traiskirchener rutschten auf Platz fünf ab.

In Duellen der unteren Tabellenhälfte gewann das achtplatzierte BC Vienna bei den auf Rang elf positionierten BBC Nord Dragonz 85:72, die Neunten aus Oberwart feierten mit einem 97:73 daheim gegen Schlusslicht Fürstenfeld Panthers ihren ersten Erfolg im neuen Jahr.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.