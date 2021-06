St. Pölten trennt sich von Sportdirektor Zellhofer

SKN St. Pölten hat sich wenige Tage nach dem Abstieg aus der tipico Bundesliga von Sportdirektor Georg Zellhofer getrennt. Der Vertrag mit dem Niederösterreicher, der im Juli 2020 zum Verein gestoßen und seitdem für die sportlichen Agenden verantwortlich war, “lief aufgrund des Abstiegs mit Ende der Saison aus und wird nicht verlängert”, teilten die Niederösterreicher in einer Club-Aussendung am Dienstag mit.

Der SKN war am vergangenen Samstag mit einem Gesamt-0:5 in der Relegation gegen Austria Klagenfurt bei nur sechs Siegen in 36 Saisonspielen nach fünfjähriger Oberhaus-Zugehörigkeit in die 2. Liga abgestiegen. Ob der ebenfalls auslaufende Vertrag von Trainer Gerald Baumgartner verlängert wird, steht indes noch nicht fest. Baumgartner hatte zuletzt gegenüber der APA den Wunsch geäußert, in St. Pölten “etwas langfristig aufzubauen”.

(APA)

Artikelbild: GEPA