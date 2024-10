St. Pölten und Austria bleiben in Frauen-Liga weiterhin ungeschlagen

Serienmeister St. Pölten und Austria Wien sind in der Fußball-Bundesliga der Frauen nach klaren Heimsiegen gegen Vorarlberger Teams weiter ungeschlagen.

Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag gegen die SPG Lustenau/Dornbirn 3:0 (1:0). Die Wienerinnen fertigten den SRC Altach 5:0 (1:0) ab. In der Tabelle führt St. Pölten nach sieben Runden weiter zwei Punkte vor der Austria. Neuer Dritter ist Sturm Graz, das am Samstag den LASK 3:2 bezwungen hatte.

(APA) / Bild: GEPA