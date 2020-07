St. Pölten verlängert mit Abwehrspieler Muhamedbegovic

via

via Sky Sport Austria

Der SKN St. Pölten hat den auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Ahmet Muhamedbegovic um zwei Jahre verlängert. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Sonntag bekannt. Der 21-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 20 Matches. “Wir sind sehr froh, dass sich Ahmet dazu entschlossen hat, seinen Vertrag bei uns zu verlängern”, meinte Sportdirektor Georg Zellhofer.

Der Youngster habe sein großes Potenzial bewiesen. “Er wird unserer Abwehr in der kommenden Saison weiterhin die nötige Stabilität verleihen”, so Zellhofer in einer Aussendung.

(APA)

Bild: GEPA