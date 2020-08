St. Pölten verliert Testspiel gegen den Karlsruher SC

via

via Sky Sport Austria

Der SKN St. Pölten hat am Mittwochnachmittag das letzte Testspiel vor dem Cup-Auftakt beim ATSV Wolfsberg mit 1:2 gegen den Karlsruher SC verloren.

Das Tor für die Niederösterreicher erzielte Kofi Schulz in der Anfangsphase der Partie. In der zweiten Halbzeit traf der deutsche Zweitligist in Form von Marco Djuricin zum Ausgleich (54.). Knapp zwanzig Minuten später erzielte Philipp Hofmann den Siegtreffer für den KSC.

Wir müssen uns dem @KarlsruherSC am Ende knapp aber doch mit 1️⃣:2️⃣ geschlagen geben… #meinSKN #weareone pic.twitter.com/9wOTMw6Z9Y — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) August 26, 2020

Bereits am Samstag (17:00 Uhr) wartet auf die “Wölfe” mit dem Gastspiel beim ATSV Wolfsberg die erste Cup-Hürde.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA