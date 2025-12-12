St. Pölten verliert zum Jahresabschluss in Bregenz

Spitzenreiter St. Pölten hat im letzten Spiel des Jahres eine Pleite kassiert.

Der SKN musste sich am Freitag in der ADMIRAL 2. Liga beim Letzten Schwarz Weiß Bregenz 1:2 geschlagen geben und würde damit die Winterkrone an die Admira verlieren, sollten die Südstädter in Amstetten (20.30 Uhr) punkten. Liefering schlug Rapid II 1:0, die Young Violets gewannen gegen Austria Klagenfurt 2:1, Hertha Wels verlor daheim gegen Austria Lustenau 0:1 und Kapfenberg gegen FAC endete 0:0.

In Bregenz verzeichneten die Hausherren die erste Gelegenheit, Damian Maksimovic scheiterte an SKN-Goalie Marcel Kurz (4.). In der 27. Minute rettete Schwarz-Weiß-Tormann Felix Gschossmann bei einer Chance von Marc Stendera, anschließend forderten die Gäste nach einem angeblichen Foul an Din Barlov vergeblich einen Elfmeter. Das 1:0 für Bregenz fiel in der 34. Minute – Tamar Crnkic traf im zweiten Versuch, nachdem Kurz pariert hatte. Johannes Tartarotti legte in der 57. Minute nach schönem Zuspiel von Florian Prirsch nach, für St. Pölten kam das Anschlusstor durch einen Weitschuss von Christoph Messerer (79.) zu spät. Bregenz holte damit den erst zweiten Saisonsieg, der SKN hat fünf seiner jüngsten acht Bewerbspartien verloren.

Lustenau pirscht sich heran

Lustenau gewann in Wels dank eines haltbaren Freistoßtreffers von Mohamed-Amine Bouchenna (83.) und liegt nur noch einen Punkt hinter dem SKN. Für die Young Violets scorten Nicola Wojnar (37.) und Valentin Toifl (85.) gegen Klagenfurt, Felix Fischer passierte ein Eigentor (41.). Das Goldtor für Liefering gegen den Rapid-Nachwuchs gelang Phillip Verhounig (31.).

(APA) / Bild: GEPA