St. Pölten verpflichtet Ex-Hartberg-Stürmer

via Sky Sport Austria

Auch nach dem Ende der Transferzeit verstärkt der SKN St. Pölten nochmals den Kader für die laufende Zweitligasaison: Die Bundesliga-Abstieger sichern sich die Dienste des Ex-Hartberg-Stürmers Kresimir Kovacevic.

Der 27-jährige Kroate war zuletzt in Zypern bei Ermis Aradippou aktiv und seit dem Ende der letzten Saison vereinslos. In Österreich lief der Offensivspieler schon für den SV Lafnitz sowie den TSV Hartberg auf. Für die oststeirischen Erstligisten erzielte Kovacevic in sieben Bundesligaspielen drei Treffer.

VIDEO: Kovacevic-Traumtor für Hartberg im Mai 2019

“Mit ihm haben wir nun jenes Puzzleteil zur Optimierung des Kaders gefunden, das uns noch gefehlt hat”, erklärt SKN-Trainer Stephan Helm über den Neuzugang, der einen Einjahresvertrag plus Option erhält.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.