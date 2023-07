St. Pölten will zurück in die Bundesliga – „Ziel, dass wir aufsteigen“

Für die meisten Konkurrenten in der 2. Fußball-Liga ist die Sache relativ eindeutig: Der SKN St. Pölten startet am Sonntag (10.30 Uhr) beim SK Sturm II als Topfavorit in die neue Saison. „Unser Ziel ist, dass wir aufsteigen. Das kann ich bestätigen“, sagte Stephan Helm, eine Hälfte des Trainer-Duos bei den rundum verstärkten „Wölfen“. Bei den Sommer-Zugängen habe man die Mitbewerber dank eines klares Plans ausgestochen – und nicht wegen besserer finanzieller Argumente.

Es gehe in der Saison 2023/24 darum, „dass wir den nächsten Schritt machen“, bekräftigte Helm. Dabei sollen gestandene Profis helfen: Goalgetter Dario Tadic (33) übersiedelte von Hartberg in die Landeshauptstadt, Stefan Nutz (31) kam von Bundesliga-Absteiger SV Ried, der Deutsche Stefan Thesker (32) von Holstein Kiel. Marcel Ritzmaier (30) war zuletzt bei Sandhausen aktiv und damit ebenfalls in der 2. Liga in Deutschland, Marc Stendera (27) beim VfB Oldenburg in der Regionalliga und Dirk Carlson (25) bei ADO Den Haag.

„Wir haben immer sehr viel von Entwicklung gesprochen, und wir sind an diesem Punkt angekommen, wo wir im Verein die Idee entwickelt haben, dass wir jetzt genau solche Spieler brauchen“, erläuterte Helm, der seit 2021 Seite an der Seite mit Emanuel Pogatetz in St. Pölten werkt. Junge wie Christoph Messerer, Julian Keiblinger, David Riegler, Din Barlov oder Benedict Scharner sollen von den Routiniers lernen und letztlich profitieren. Die Niederösterreicher haben nun den mutmaßlich stärksten Zweitliga-Kader versammelt, wenn auch jenen mit dem höchsten Durchschnittsalter.

Man habe Spieler überzeugen können, „die auch schon eine gewisse Reputation haben, aber nach wie vor große Ambitionen haben“, drückte es Helm aus. Genau diese Überzeugungsarbeit sei „noch vor einem Jahr oder zwei Jahren“ schwieriger gewesen. „Ich glaube, dass die Attraktivität des Vereins als Gesamtes einfach wieder gestiegen ist“, meinte der Burgenländer.

Am Geld soll es nicht gelegen sein, denn beim SKN bestimme grundsätzlich finanzielle Vorsicht das Handeln. „Wir verfügen nach wie vor über einen ganz klaren Plan. Er sieht vor, dass wir aber immer Schritt für Schritt den sportlichen Erfolg auf stabile Beine stellen“, erklärte Helm, der auf das gute Einvernehmen mit Sportdirektor Tino Wawra und Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff verwies. Die Zugänge kamen vorwiegend ablösefrei in die Stadt an der Traisen.

Ein Argument könnte für manche aber gewesen sein, dass in Person von Pogatetz ein Ex-Teamspieler mit einem enormen Erfahrungsschatz auf der Trainerbank sitzt. Dabei sei der 40-jährige Steirer „keiner, der von sich aus zum G’schichtln-Erzählen neigt. Ich selber muss ihn dann eher sogar animieren und sagen: Schau, das sind Dinge, die du erlebt hast, die bringen auch den Spieler weiter“, sprach Helm über seinen Partner.

Die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Verteidiger sei mittlerweile bestens eingespielt. Wie Helm betonte, lastet die Coaching-Verantwortung zu gleichen Teilen auf beiden, die weitere Aufteilung funktioniert nach folgendem Muster: „Ich mache zusätzlich sehr viel im Bereich Analyse und er investiert zusätzliche Zeit in Trainingssteuerung.“ Pogatetz und Helm soll es, falls sie die Trainerkarriere einmal woandershin verschlagen sollte, übrigens auch künftig nur im Doppelpack geben. „Ja, es ist Stand jetzt der Plan, dass wir so viele Vorteile für uns in der Zusammensetzung sehen, dass wir das auf jeden Fall so weiterführen werden.“

Er glaube, „dass es ein Trend ist, dass viele Trainer ganz starke Co-Trainer haben, wenn man etwa Jürgen Klopp und Pepijn Lijnders hernimmt. Und wir sehen die Vorteile, dass du zu zweit einfach mehr Power hast, wie wenn du alles allein machst“, sagte Helm, schränkte aber gleich ein: „In Wirklichkeit haben wir nichts neu erfunden. Das muss man ganz klar sagen.“

(APA)

Artikelbild: GEPA