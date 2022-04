St. Pöltens Frauen setzen Heimsieg-Serie fort

via

Der SKN St. Pölten ist der erfolgreichen Titelverteidigung in der Frauen-Bundesliga wieder einen Schritt näher gerückt.

Der Serienmeister gewann am Freitagabend zum Auftakt der 15. Runde gegen die drittplatzierte Vienna mit 1:0, feierte den achten Sieg in Folge und setzte sich vorerst fünf Punkte von Verfolger Sturm Graz ab. Die Steirer haben am Samstag den Vorletzten Bergheim zu Gast. Das einzige Tor erzielte ÖFB-Teamspielerin Julia Hickelsberger-Füller (24.).

St. Pölten ist zu Hause mittlerweile 65 Ligaspiele ungeschlagen.

