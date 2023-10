St. Pöltens Frauen starten in CL-Gruppenphase gegen Bergen

Österreichs Fußball-Frauen-Meister St. Pölten beginnt in Gruppe B der Champions League am 14. November daheim gegen Brann Bergen.

Auf das Duell mit den Norwegerinnen folgt am 22. November der Auftritt bei Gruppenfavorit Olympique Lyon. Am 13. bzw. 21. Dezember geht es daheim und auswärts gegen Slavia Prag. Vor dem Abschluss am 31. Jänner in Bergen kommt am 25. Jänner Lyon nach Niederösterreich. Daheim gegen Prag und Lyon wird um 21.00 Uhr gespielt, sonst um 18.45 Uhr.

(APA) / Bild: GEPA