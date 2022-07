St. Veit statt München: Hinteregger gab Einstand als Amateur

St. Veiter Jacques Lemans Arena statt Münchner Allianz Arena: Martin Hinteregger hat am Freitag in der Unterliga Ost des Kärntner Fußballverbands seinen Einstand als Amateur gegeben. Der ehemalige Nationalteamverteidiger stand für den Verein seines Heimatorts Sirnitz als Stürmer auf dem Feld.

In der 1. Runde der fünfthöchsten Spielklasse in Österreichs Ligen-System trat SGA Sirnitz auswärts in St. Veit an. Die Freigabe für Hinteregger hatte der Verein am Donnerstag erhalten. Hinteregger musste mit seinem neuen Klub allerdings eine 0:3-Niederlage in St. Veit hinnehmen. Der 29-Jährige wurde als Stürmer aufgeboten, fand auch einige Chancen vor, darunter auch ein Stangenschuss in der ersten Halbzeit.

Bei der Mannschaft aus dem 300-Einwohner-Dorf im Gurktal hatte der 29-Jährige als Kind mit dem Fußballspielen begonnen, ehe er mit knapp 14 Jahren ins Internat von Red Bull Salzburg wechselte, wo er zum Profi reifte.

Hinteregger hatte seine Karriere als Profi von Eintracht Frankfurt vor einem Monat für beendet erklärt. Der Internationale war davor in Erklärungsnot geraten, nachdem seine Geschäftsbeziehung zum früheren FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl medial thematisiert worden waren. Seinen Rücktritt begründete der Kärntner mit Motivationsproblemen. Die Frankfurter entschieden, seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag ruhend zu stellen.

