Stadionverbot für mehr als 150 Juve-Fans

via

via Sky Sport Austria

Die Turiner Polizei hat am Montag Stadion-Zutrittsverbote gegen 171 Fans von Juventus Turin verhängt.

Die Fans hatten den belgischen Stürmer Romelu Lukaku während des Halbfinal-Hinspiels im italienischen Pokal Juventus-Inter am 4. April im Turiner Allianz-Stadion rassistisch beleidigt. Lukaku wurde von etwa 250 Personen, von denen 171 identifiziert werden konnten, verunglimpft. Das berichtete die Polizei am Montag.

Beim 1:1 im Hinspiel hatte Lukaku wegen einer Geste in Richtung der Juve-Anhänger die Gelb-Rote Karte gesehen und wäre somit im Rückspiel gesperrt gewesen. Der italienische Verbands-Präsident Gabriele Gravina hatte den Inter-Torjäger am Samstag begnadigt. Zuvor war bereits der Zuschauerteilausschluss für den italienischen Rekordmeister Juve wegen der rassistischen Vorkommnisse in diesem Spiel aufgehoben worden.

(SID)

Bild: Imago