Stadiondach beschädigt: Fällt auch nächstes HSV-Spiel aus?

Die Probleme am Dach des Volksparkstadions sind ernster als gedacht. Wegen einer belasteten Membran droht die nächste Spielabsage. Für den HSV steht nicht nur das Spiel gegen Gladbach, sondern auch der Ruf der eigenen Arena auf dem Spiel.

Nach der kurzfristig abgesagten Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen in der Deutschen Bundesliga ist die Entscheidung über die Austragung des nächsten Spiels des norddeutschen Fußballklubs weiter offen.

Am Tag nach der geplatzten Begegnung begutachteten Statiker im Volksparkstadion die von Tauwasser belastete Dachmembran auf Schäden.

Ob nun die vierte Absage eines Ligaspiels innerhalb weniger Tage folgt, blieb auf dpa-Anfrage am Mittwochnachmittag zunächst unklar. Am Samstag steht das Heimspiel der Hanseaten gegen Borussia Mönchengladbach an.

Dachproblem im Volksparkstadion genau erklärt

Durch das gestaute Tauwasser infolge des starken Schneefalls hatten sich auf der Dachmembran des Stadions Beulen gebildet. Stadion-Direktor und Prokurist Daniel Nolte erklärte diese Punktlast-Problematik vor TV-Kameras genauer: „Es bildet sich dann eine Last an einer Stelle, jetzt nicht flächendeckend auf dem Dach. Die Membran biegt sich dann nach unten durch. Und die Gefahr ist dann, dass die Membran reißen könnte.“ Der an der Dachkonstruktion befestigte sogenannte „Catwalk“-Umlauf zur Begehung könnte sich im schlimmsten Fall lösen.

Ein Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die Partie knapp zweieinhalb Stunden vor Anpfiff kurzfristig abgesagt wurde.

Weitere Absagen im Norden am Wochenende

Durch den starken Schneefall und witterungsbedingte Einschränkungen waren am Wochenende im Norden bereits die Partie zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie das Spiel Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim abgesagt worden. Die Spiele sind für den 27. Januar (20:30 Uhr) neu angesetzt worden.

Offen ist bislang auch der Nachholtermin für das Spiel des HSV gegen Leverkusen. Erschwert werden dürfte die Situation dadurch, dass der Klub aus dem Rheinland noch in der Champions League und im DFB-Pokal vertreten ist.

