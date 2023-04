„Stadioneinlass kann nicht garantiert werden“ – ÖFB warnt vor Ticketkauf für Cup-Finale bei Drittanbietern

via

Am 30. April kommt es in der Klagenfurter 28 Black Arena zum Hit im ÖFB-Cup-Finale zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm. Tickets für den neutralen Sektor waren am Dienstag innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Aktuell werden Final-Karten auf diversen Plattformen zu teilweise überteuerten Preisen angeboten, je nach Kategorie werden Tickets um bis zu 1000 Euro angeboten.

Der ÖFB hat am Donnerstag eine ausdrückliche Warnung vor dem Ticketkauf für das Cup-Endspiel bei Drittanbietern ausgesprochen: „Der ÖFB warnt ausdrücklich davor, Karten für das UNIQA ÖFB Cup Finale via Drittanbieter oder auf einschlägigen Portalen zu erwerben. Diese garantieren keinen Einlass ins Stadion, da die dort angebotenen Karten potentiell mehrfach vergeben, ungültig oder gesperrt sein könnten. Tickets sind ausschließlich über die beiden Finalisten zu erwerben, Karten im neutralen Bereich sind bereits ausverkauft.“

Die beiden Finalteilnehmer bekamen je 12.000 Tickets für ihren Fans. Aktuell läuft bei beiden Klubs der „geschützte“ Verkauf.