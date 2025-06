Stadionname verlost: So heißt die Heimstätte des DSV Leoben 2025/26

Der DSV Leoben hat eine besondere Aktion ins Leben gerufen, um Aufmerksamkeit auf den sportlichen Neustart zu lenken und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Unter dem Motto „Werde Teil der Vereinsgeschichte“ konnten Unterstützer Lose zum Preis von 1.000 Euro erwerben – mit der Chance, das Namensrecht für die Heimspielstätte am Monte Schlacko in Donawitz für die Saison 2025/2026 zu gewinnen.

Kartnigs-Werbeprofi-Arena

Die Verlosung fand im Rahmen des letzten Heimspiels der Regionalliga-Saison am Freitag, dem 6. Juni 2025, gegen Union Gurten statt. Der Hauptpreis ging an die Kartnigs Werbeprofi GmbH, einen langjährigen Partner des Vereins. Das Stadion wird somit in der kommenden Spielzeit den Namen „Kartnigs-Werbeprofi-Arena“ tragen.

Neben dem Hauptpreis erhielten alle Loskäufer garantierte Gewinne: Privatpersonen wurden mit VIP-Karten belohnt, Unternehmen sicherten sich Werbeflächen. Die Aktion sollte sowohl treue Unterstützer als auch neue Sponsoren ansprechen. Die Auslosung übernahm Neo-Cheftrainer Rene Schicker, begleitet von Clubmanager Mark Prey und Stadionsprecher Michael Bernhard.

Foto: GEPA