Stadionzulassung entzogen! Sturm II muss umziehen

Der Senat 3 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat dem Solarstadion Gleisdorf, der Heimstätte des SK Sturm Graz II, die Stadionzulassung für die ADMIRAL 2. Liga entzogen. Das gab die Liga am Mittwoch via X bekannt.

Als Folge dieser Entscheidung muss die Zweitvertretung der Grazer ihr Heimspiel der 12. Runde gegen die Admira an einem anderen Ort austragen. Die Partie findet nun am Samstag in der Kartnigs Werbeprofi Arena in Leoben statt.

Die Gründe für den Entzug der Zulassung wurden von der Bundesliga zunächst nicht näher erläutert.

(Red.) / Bild: GEPA