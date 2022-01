Stadlober beendet Tour de Ski auf Rang sieben

via

Langläuferin Teresa Stadlober hat sich zum Abschluss der Tour de Ski um einen Platz auf den siebenten Gesamtrang verbessert. Im Bergrennen zur Alpe Cermis lief die Salzburgerin am Dienstag die neuntschnellste Zeit. Der Gesamtsieg ging mit Natalia Neprjajewa erstmals an eine Russin. Die letzte Etappe über die steile Skipiste im Fleimstal sicherte sich die Norwegerin Heidi Weng, die im Tour-Klassement hinter der Schwedin Ebba Andersson Dritte wurde.

Bei den Männern holte sich der Norweger Johannes Hösflot Klaebo nach 2019 zum zweiten Mal die Tour die Ski. Den Tagessieg sicherte sich sein Landsmann Sjur Röthe, Klaebo wurde am letzten Teilstück mit etwas mehr als einer halben Minute Rückstand Fünfter.

Für Stadlober verlief der erste Saisonhöhepunkt besser als erwartet. Die 28-Jährige war nach durchwachsenem Saisonauftakt und einer Verkühlung im Vorfeld mit gedämpften Erwartungen angetreten. Abgesehen von den beiden ungeliebten Sprints präsentierte sie sich mit zwei sechsten, einem siebenten Platz und dem guten Abschluss dann aber stark. „Jetzt bin ich einfach nur voll happy, dass ich die Tour als Siebente abschließen konnte. Das hätte ich mir mit meiner schwierigen Vorbereitung nie gedacht. Das war eine super Tour, und ich muss mich auch bei meinem Team bedanken, das einen super Job gemacht hat“, resümierte Stadlober nach der „brutalen“ Schlussetappe.

Stadlober überholt Titelverteidigerin Diggins in Endwertung

Ihr bisheriges Topergebnis bei der Tour bleibt ein fünfter Rang aus dem Jahr 2018. Damals hatte sie auf der vorletzten Etappe Rang drei belegt und im Bergrennen die zweitschnellste Zeit geschafft. Topstar Therese Johaug und einige andere hatten diesmal zugunsten eines langen Olympiatrainingsblocks auf die Tour verzichtet. Andere wie die schwedische Mitfavoritin Frida Karlsson stiegen vorzeitig aus. Neprjajewa ließ sich ihre komfortable Führung am Schlusstag als Etappenvierte nicht mehr nehmen und gewann schließlich klar vor Andersson (+47 Sek.) und Weng (1:08 Min.). Stadlober hatte in der Endabrechnung rund zweieinhalb Minuten Rückstand. Titelverteidigerin Jessica Diggins aus den USA fiel noch hinter die Radstädterin auf Endrang acht zurück.

Weltcup-Bewerbe in Les Rousses wegen Corona abgesagt

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante sind die vom 14. bis 16. Jänner geplant gewesenen Langlauf-Weltcup-Bewerbe in Les Rousses (Frankreich) abgesagt worden. Das gab die FIS am Dienstagabend bekannt. In Les Rousses wären ein Frauen- und Männer-Sprint, ein 15-km-Skating-Bewerb der Männer und ein 10-km-Verfolgungs-Bewerb der Frauen über die Bühne gegangen.

