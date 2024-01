Stadlober in Davos-Verfolgung auf Platz 14

Mit einer guten Leistung im Verfolgungsrennen über 22 km hat Langläuferin Teresa Stadlober am Donnerstag in Davos bei der Tour de Ski zwei Positionen und 42 Sekunden gutgemacht. Die Tages-14. und nun Gesamt-13. liegt 2:13 Min. hinter der weiter führenden US-Tagesdritten Jessica Diggins. Diese führt 44 Sekunden vor Laufsiegerin Kerttu Niskanen. Die Finnin setzte sich im Zielsprint vor Rosie Brennan, der Gesamtzehnten, durch. Auf die US-Amerikanerin fehlen Stadlober 17 Sek.

Bei zum Teil starkem Schneefall entwickelte sich ein Rennen bei harten Bedingungen. Stadlober kam wie oft mit Fortdauer der Konkurrenz besser in Schwung und kam mit nur 24,3 Sek. Rückstand auf Niskannen ins Ziel, auf Platz vier fehlten der Salzburgerin lediglich 11,1 Sek. Weiter geht es am Samstag in Val di Fiemme mit dem von Stadlober favorisierten Massenstart-Bewerb über 15 m klassisch.

Für 13.00 Uhr ist in Davos das Verfolgungsrennen der Männer angesetzt, der Steirer Mika Vermeulen nimmt dieses als 13. der Gesamtwertung in Angriff.

(APA) / Bild: GEPA