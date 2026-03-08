Stadlober in Lahti über 10 km klassisch Zehnte

Langläuferin Teresa Stadlober hat am Sonntag in Lahti als Zehnte einen weiteren Top-Ten-Platz im Weltcup geholt.

Die Salzburgerin landete über 10 km klassisch mit Einzelstart 36,2 Sek. hinter Siegerin Frida Karlsson. Lin Svahn (+4,1) fixierte einen schwedischen Doppelerfolg. Die US-Amerikanerin Jesssie Diggins wurde Dritte (+6,2). Für 12.15 Uhr ist das Rennen der Männer über 10 km angesetzt, mit dem Steirer Mika Vermeulen und dem Tiroler Benjamin Moser.

(APA) / Artikelbild: Imago