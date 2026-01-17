Manchester: Eine Stadt, zwei Klubs und das 58. Premier League-Derby

Zum 58. Mal treffen heute die Stadtrivalen in der Premier League aufeinander: Manchester United empfängt Manchester City im Old Trafford.

Abseits der Derby-Statistik sprechen die Tabellenpositionen derzeit für Manchester City. Die „Skyblues“ liegen in der Premier League aktuell auf Tabellenplatz zwei und konnten in der laufenden Saison 13 der bisherigen 21 Partien für sich entscheiden. Nur viermal musste sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola geschlagen geben. Weniger erfolgreich verläuft die Saison bislang für Manchester United. Die „Red Devils“ liegen auf Platz sieben, mit acht Siegen, acht Unentschieden und fünf Niederlagen – Anfang Jänner musste Coach Ruben Amorim gehen.

Duell mit langer Historie

Zum ersten Pflichtspiel trafen die Vereine 1891 in der ersten Qualifikationsrunde des FA Cups aufeinander. Das Match gewann Manchester United, damals noch unter dem Namen Newton Heath. Der Ardwick FC, heute Manchester City, verlor mit 1:5.

In der Premier League kam es bislang zu 57 Manchester-Derbys. 26 Siege gehen auf das Konto von United, 21 auf jenes von Man City. Anfangs ritt United klar auf der Erfolgswelle: In den ersten zehn Duellen gab es für die „Red Devils“ keine einzige Niederlage. Erst im Jahr 2002 gelang City dann ein 3:1 gegen seinen Stadtrivalen.

Ein Blick auf die jüngere Derby-Historie zeigt aber ein verändertes Bild: In den letzten zehn Begegnungen konnte United nur drei Matches für sich entscheiden, doppelt so viele hat man gegen die „Skyblues“ verloren. Das letzte Derby endete mit einem 3:0 für Manchester City.

Derbys, die in Erinnerung geblieben sind

April 1974:

Es war der letzte Spieltag. Während es für Manchester City um nichts mehr ging, war es für United ein entscheidendes Match: Die Mannschaft stand nämlich kurz vor dem Abstieg in die zweite Spielklasse. Schlüsselspieler des Derbys war Denis Law. Nach elf Jahren und mehr als 230 Treffern für Manchester United stand Law nun nicht mehr im roten, sondern im hellblauen Trikot auf dem Platz. 1973 war er zum Lokalrivalen Manchester City gewechselt.

Zunächst verlief das Derby torlos. Erst in der 81. Minute kam es dann zum Treffer: Ausgerechnet Denis Law erzielte für City mit einem Hackenkick das 1:0. Der Torjubel Laws blieb aus, offenbar glaubte der Schotte den Abstieg seines ehemaligen Klubs mit seinem Treffer besiegelt zu haben. Nach dem Tor stürmten United-Fans das Feld, das Spiel wurde in der 85. Minute abgebrochen, United stieg ab. Verantwortlich war Law dafür allerdings nicht, was er zum Zeitpunkt seines Treffers jedoch noch nicht wusste. Am selben Tag gewann Birmingham City gegen Norwich City, womit selbst ein Sieg United nicht zum Klassenerhalt gereicht hätte.

September 2009:

Auch dieses Derby gilt als ein Highlight-Spiel in der Geschichte der Manchester-Begegnungen. United traf das erste Mal in unter zwei Minuten. Insgesamt dreimal ging die Mannschaft im Old Trafford vor über 70.000 Zuschauenden in Führung. Manchester City gelang allerdings jedes Mal der Ausgleich. Nach einem Treffer von Craig Bellamy in der 90. Minute stand es 3:3. In der 6. Minute der Nachspielzeit dann die Erlösung für United: Michael Owen traf und die Mannschaft ging mit einem 4:3 als Sieger vom Platz.

Oktober 2011:

Eine klare Niederlage gab es bei diesem ersten Aufeinandertreffen der Lokalrivalen in der Premier-League-Saison 2011/12. Manchester United musste sich mit einem deutlichen 1:6 im Heimstadion geschlagen geben. Für City war es der höchste Sieg im Old Trafford seit dem Jahr 1955 und dem damaligen 5:0 für die „Skyblues“. Rückblickend lässt sich dieses Derby im Hinblick auf das Kräfteverhältnis in Manchester als möglicher Startschuss eines Wandels interpretieren.

April 2018:

Als „dramatisches“ Derby wurde dieses Match im Nachgang von Man City bezeichnet. Die Mannschaft brauchte einen Sieg, um ihren dritten Titel in sieben Jahren frühzeitig zu sichern. Nach Treffern von Vincent Kompany und İlkay Gündoğan waren die Aussichten für die „Skyblues“ vielversprechend. Innerhalb weniger Minuten traf dann aber Paul Pogba doppelt für United. Den nächsten Treffer von Chris Smalling in der 69. Minute konnte City nicht mehr ausgleichen. Damit vergab die Mannschaft ihre Halbzeitführung und verlor das Derby mit 2:3. Später durfte sich Man City aber trotzdem zum Meister küren.

Oktober 2022:

Als torreichstes Derby zwischen United und City brannte sich dieses Match in die Erinnerung der Fans ein. Phil Foden und Erling Haaland trafen jeweils dreimal. In der 74. Minute stand es damit bereits 6:1 für Manchester City. Nach dem ersten Treffer durch Antony Matheus dos Santos schoss Anthony Martial zwar noch zwei weitere Tore für United. Aufholen konnte man aber nicht mehr: Das historische Derby endete mit 6:3 für City. Schon in der Halbzeitpause verließen damals einige enttäuschte United-Fans das Stadion.

In seinen sechs Premiere-League-Einsätzen gegen Man United schoss Haaland bisher acht Tore.

United mit neuem Trainer

Mit dem heutigen Derby-Highlight startet die Amtszeit von United-Interimstrainer Michael Carrick, der bis Saisonende die Nachfolge von Amorim antritt. Carrick spielte selbst 12 Jahre für die „Red Devils“ in der Premier League.

