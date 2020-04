Standard-Assist-König: Trimmel überragt sogar Messi

Union Berlin-Kapitän Christopher Trimmer überragt in einer Statistik alle. Der 33-Jährige ist der Spieler, in den Top-5-Ligen-Europas, mit den meisten Assists nach Standardsituationen. Besonders die Kombination mit Teamkollege Sebastian Andersson funktioniert prächtig.

Ruhender Ball von Christopher Trimmel, Abschluss von Sebastian Andersson, Tor! Insgesamt fünf Mal legte Trimmel dem Stürmer einen Treffer auf. „Der Pass muss besser werden, die Flanke muss sitzen – da will ich ansetzen“, kündigte der Union-Kapitän noch im vergangenen Sommer an und ließ seinen Worten Taten folgen. Bereits jetzt hat der 33-Jährige mehr Vorlagen auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison. Sieben Mal fiel nach einem Trimmel-Standard schon ein Tor für Union. Was die Vorarbeiterqualitäten bei ruhenden Bällen angeht, kann nur ein Akteur mithalten.

Trent Alexander-Arnold ist mit sechs Standard-Assists neben Trimmel der einzige Spieler, dem dieses Kunststück mehr als vier Mal gelang. In den weiteren europäischen Topligen gibt es jeweils einen Spieler, dem der dortige Bestwert von vier Vorlagen nach ruhenden Bällen gelang. In La Liga ist Lionel Messi das Maß aller Dinge. In der Ligue 1 führt Angel Di Maria diese Statistik an. In der Serie A liegt der erst 19-Jährige Sandro Tonali von Brescia Calcio an der Spitze.

Quelle: transfermarkt.at

Bild: Imago