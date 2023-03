Stankovic: „Mbappe hat in Upamecano seinen Meister gefunden“

via

via Sky Sport Austria

0:2 gegen Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League. PSG mit Fußball-Superstar Kylian Mbappe muss den Traum vom CL-Titel erneut begraben. Der Stürmer konnte in München dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic nimmt den Auftritt von Mbappe genau unter die Lupe.

Besonders auffällig im Spiel von Mbappe waren „Unkonzentrierten bei den Ballannahmen“, so Stankovic. Zudem gewann der Angreifer keinen einzigen Zweikampf: „Upamecano hat ihn permanent im Griff gehabt. Mbappe hat in der ganzen Bayern-Mannschaft, aber speziell in Upamecano seinen Meister gefunden.

„Ein wirklich tolles Spiel von uns“: Die Bayern-Stimmen zum Spiel gegen PSG