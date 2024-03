Star-Runningback Henry wechselt zu den Ravens

Star-Runningback Derrick Henry verlässt die Tennessee Titans und schließt sich in der NFL den Baltimore Ravens an.

Über den Deal berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der 30 Jahre alte Henry, einer der prominentesten und begehrtesten Free Agents auf dem Markt, erhält bei den Ravens demnach einen Vertrag über zwei Jahre, der ihm 16 Millionen Dollar einbringen soll. Das Transferfenster in der NFL öffnet am Mittwoch.

Mixon von den Bengals zu den Texans

Derweil trennen sich die Cincinnati Bengals von ihrem Runningback Joe Mixon. Dem Vernehmen nach wollten die Bengals den 27-Jährigen zunächst entlassen, nun transferierten sie Mixon im Tausch gegen nicht näher definierte Draftpicks zu den Houston Texans. Zuvor hatten sich die Bengals die Dienste des Free Agents Zack Moss gesichert.

Henry verlässt die Titans nach acht Spielzeiten, in dieser Zeit wurde er viermal in den Pro Bowl gewählt und war zudem zweimal der erfolgreichste Läufer der gesamten Liga. Bei den Ravens stößt er zu Quarterback Lamar Jackson, der in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt worden war – die beiden könnten ein explosives Duo bilden.

In der NFL zeichneten sich in den vergangenen Tagen Wechsel zahlreicher namhafter Spieler ab. Neben Henry und Mixon gab es auch bei den Quarterbacks Russell Wilson (von den Denver Broncos zu den Pittsburgh Steelers) und Kirk Cousins (von den Minnesota Vikings zu den Atlanta Falcons) Neuigkeiten.

(APA)/Bild: Imago