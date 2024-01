Star-Stürmerin Kerr fällt mit Kreuzbandverletzung wohl lange aus

Sam Kerr ist die nächste Fußball-Topspielerin, die wegen einer Kreuzbandverletzung wohl eine lange Pause vor sich hat. Die 30-Jährige erlitt die Blessur im Rahmen eines Vorbereitungs-Trainingslagers der Londonerinnen in Marokko. Die „Blues“ gaben am Sonntag nur bekannt, dass sich Kerr am vorderen Kreuzband verletzt habe und in den kommenden Tagen von einem Spezialisten untersucht werde. Für Chelsea und Australiens Nationalteam ist das ein schwerer Schlag.

Kerr spielt seit 2019 bei Chelsea und brachte es dabei in 128 Partien auf 99 Tore, war damit maßgeblich beteiligt an u.a. vier Meistertiteln. Bei der Ballon d’Or-Wahl für die beste Fußballerin der Welt hatte sie sich vergangenes Jahr nur der Spanierin Aitana Bonmati geschlagen geben müssen.

Kreuzbandverletzungen werden auch im Frauenbereich immer mehr. Zuvor waren mit der Spanierin Alexia Putellas, den Engländerinnen Beth Mead und Leah Williamson oder auch der Niederländerin Vivianne Miedema andere Starspielerinnen betroffen.

(APA)

Bild: Imago