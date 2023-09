Starke Bilanz! ÖFB-Team gegen Moldau zuletzt mit sechs Siegen

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat die jüngsten sechs Länderspiele gegen die Republik Moldau, am Donnerstag in Linz Testspiel-Gegner der ÖFB-Elf, allesamt gewonnen. Der bisher letzte Vergleich endete am 15. November 2021 im Rahmen der WM-Quali in Klagenfurt mit einem 4:1 für die Gastgeber. In den sieben Duellen davor gelangen Rot-Weiß-Rot nie mehr als zwei Tore gegen den Außenseiter aus Osteuropa, der gegen Österreich aber schon einmal siegte.

Am 7. Juni 2003 bezwangen die Moldauer das ÖFB-Team in der EM-Qualifikation in Chisinau mit 1:0. Ansonsten blieben bemerkenswerte Triumphe Mangelware – seit der Unabhängigkeit 1991 hat sich die Truppe aus dem kleinen, zwischen Rumänien und der Ukraine gelegenen Staat noch nie für eine Welt- oder Europameisterschaft qualifiziert. Das könnte sich jedoch ändern, denn immerhin rangieren die Moldauer dank eines 0:0 gegen Tschechien und eines 3:2 gegen Polen jeweils vor Heimpublikum in der EM-Qualifikationsgruppe E an der dritten Stelle. Am kommenden Sonntag steht das Quali-Auswärtsmatch gegen die Färöer auf dem Programm.

Betreut wird der aktuelle Weltranglisten-164. – Österreich ist 29. – von Serghei Clescenco. Der 51-jährige Ex-Stürmer ist mit elf Treffern in 69 Länderspielen Rekord-Torschütze seines Landes. Als mit Abstand wertvollster Spieler im Kader der Moldauer wird Verteidiger Oleg Reabciuk von Spartak Moskau auf vier Millionen Euro taxiert.

Länderspiel-Bilanz Österreich – Republik Moldau:

8 Spiele – 7 Siege, 1 Niederlage (Torverhältnis 14:3)

7. September 2002, Wien (EM-Quali): Österreich – Moldau 2:0

7. Juni 2003, Tiraspol (EM-Quali): Moldau – Österreich 1:0

9. Oktober 2014, Chisinau (EM-Quali): Moldau – Österreich 1:2

5. September 2015, Wien (EM-Quali): Österreich – Moldau 1:0

24. März 2017, Wien (WM-Quali): Österreich – Moldau 2:0

9. Oktober 2017, Chisinau (WM-Quali): Moldau – Österreich 0:1

1. September 2021, Chisinau (WM-Quali): Moldau – Österreich 0:2

15. November 2021, Klagenfurt (WM-Quali): Österreich – Moldau 4:1

(APA) / Bild: GEPA