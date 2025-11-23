Starker Auftritt in Karlsruhe: Elversberg bleibt Dritter

Die SV Elversberg hat nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Verfolgerduell gewannen die Saarländer beim enttäuschenden Karlsruher SC mit 3:2 (1:0) – dank einer hervorragenden Auswärtsleistung und eines späten Siegtreffers.

Younes Ebnoutalib (26.), Lukas Petkov (67.) und Matchwinner Felix Keidel (90.+4) trafen für das überlegene Elversberg, das durch den achten Saisonsieg den Relegationsrang drei sicherte. Roko Simic (62./83.) war für die Karlsruher erfolgreich. Für den KSC war es nach der 0:4-Schlappe bei Arminia Bielefeld die nächste bittere Niederlage.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Elversberg die Kontrolle, und Marcel Franke schenkte der SVE regelrecht die Führung. Der starke Bambasé Conté luchste ihm den Ball ab und legte mustergültig auf – Ebnoutalib musste nur noch einschieben. Zur Pause durften sich die Gäste aber wegen der nur knappen Führung ein wenig ärgern; auch weil Ebnoutalib in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine von vielen guten Chancen liegen ließ.

In der zweiten Hälfte blieb Elversberg zunächst gefährlicher, doch die Gastgeber bestraften die Nachlässigkeiten in der Chancenverwertung. Erst klärte SVE-Verteidiger Lukas Pinckert gegen Simic auf der Linie (59.), kurz darauf aber fand dessen Flachschuss den Weg ins Tor. Das Unentschieden hielt nicht lange. Den nächsten Fehler im Aufbau bestrafte Petkov sehenswert, ehe Simic nach einem Konter erneut zuschlug. Elversbergs Frederik Schmahl traf per Kopf nur die Latte (90.+2), dann schlug Keidel zu.

Nürnberg weiter auf dem Vormarsch

Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die schwach in die Saison gestartete Mannschaft von Trainer Miroslav Klose besiegte Aufsteiger Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) und verbesserte sich durch den dritten Erfolg in Serie in die obere Tabellenhälfte.

Rafael Lubach (49., Foulelfmeter) und Finn Becker (46.) trafen für den Club, der nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Bielefeld wartet seit dem 10. August auf einen Auswärtssieg und fiel in der Tabelle hinter Nürnberg zurück.

Dreierpack Skyttä: Lautern schnuppert an den Aufstiegsrängen

Der furiose Naatan Skyttä hat den 1. FC Kaiserslautern mit einem Dreierpack im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Pfälzer bezwangen auf dem stimmungsvollen Betzenberg Holstein Kiel mit 4:1 (4:1) und beendeten ihre Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg. Durch das Torspektakel rückte das Team von Torsten Lieberknecht wieder nah an die ersten drei Plätze heran.

Sommer-Neuzugang Skyttä (7., 11., 45.+6) war mit drei Toren vor der Pause Mann des Tages, dazu traf Mika Haas (38.). Kiel steckt trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Alexander Bernhardsson (28., Foulelfmeter) weiter im Mittelfeld der Tabelle fest, bei fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze muss der Blick eher nach unten gehen. Der nach Gelb-Rot für David Zec (50.) lange dezimierte Bundesliga-Absteiger holte aus den vergangenen sieben Partien nur einen Dreier.

(SID)/Beitragsbild: Imago