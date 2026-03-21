Starker Auftritt von Gandler und Hauser in Holmenkollen-Verfolgung

Anna Gandler und Lisa Hauser haben beim Weltcup-Finale im Biathlon auf dem Holmenkollen ein starkes Verfolgungsrennen über 10 km gezeigt.

Gandler verbesserte sich am Samstag in Oslo von Rang 34 auf Platz 15, Hauser machte in ihrem vorletzten Karriererennen zwölf Plätze gut und kam als 24. ins Ziel. Die 32-jährige Tirolerin gibt am Sonntag (13:45 Uhr) im Massenstart über 12,5 km ihren Abschied von der Weltcupbühne, Gandler verpasste die Qualifikation.

Gandler verfehlte im ersten Liegendschießen einmal die Scheibe, blieb danach aber fehlerlos. Die Tirolerin ging als Neunte in die Schlussrunde, konnte das Tempo aber nicht halten und kam mit 2:04,8 Minuten Rückstand ins Ziel. Platz 15 ist ihr drittbestes Saisonergebnis in einem Einzel-Bewerb nach zweimal Rang 14 in Ruhpolding. Ihr Saisonfazit fiel ungenügend aus. „Ich habe eigentlich geglaubt, dass das meine Saison wird. Da habe ich mich g’scheit getäuscht“, sagte Gandler. Hauser musste nach den zwei Liegendschießen jeweils einmal in die Strafrunde, blieb im Stehen fehlerlos und lag schließlich 2:38,6 Minuten zurück.

Herren-Verfolgung: Laegreid mit längerem Atem

Den Sieg holte sich die Schwedin Hanna Öberg im Sprint vor der Französin Julia Simon (+0,5 Sek.) und ihrer Schwester Elvira Öberg (+23,2). Bei den Männern triumphierte der Dominator der vergangenen Wochen erneut. Sprint-Sieger Sturla Holm Laegreid behielt im Zielsprint gegen Gesamtweltcupsieger Eric Perrot (FRA) um eine Zehenlänge die Oberhand.

Dominic Unterberger, der an der 56. Position gestartet war, klassierte sich mit drei Schießfehlern an der 52. Stelle. Simon Eder hatte sich nicht qualifiziert.

(APA)/Bild: Imago