Starker Götze rettet PSV vor Niederlage

Mario Götze hat die PSV Eindhoven vor einem Fehlstart in der Europa League bewahrt. Der Deutsche führte den niederländischen Topklub am Donnerstagabend in der Sturm Graz-Gruppe zu einem 2:2 (1:2) gegen den spanischen Vertreter Real Sociedad San Sebastian.

In Eindhoven erzielte Mario Götze das 1:0 für PSV (31.) und bereitete das 2:2 durch Cody Gakpo vor (54.). Dazwischen scorten Adnan Januzaj (34.) und Alexander Isak (39.) für Real Sociedad. Phillipp Mwene war bei den Gastgebern bis zur 68. Minute im Einsatz.

