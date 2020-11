Starker Regen! Qualifying in Istanbul unterbrochen

Das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix der Türkei ist am Samstag wegen Regens und schlechter Sicht auf der überaus rutschigen, neu asphaltierten Strecke in Istanbul unterbrochen worden. Die Rennleitung stoppte die Qualifikation nach rund zwölf Minuten.

🚩 RED FLAG 🚩

With so much standing water and rain continuing to pour, the session is suspended#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/NLbdZ4Apb7

— Formula 1 (@F1) November 14, 2020