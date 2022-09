Starker Start: Die zwölf Saisontore von Erling Haaland im Video

Der Saisonstart ist Erling Haaland bei seinem neuen Klub Manchester City sichtlich geglückt. In sieben Pflichtspielen (sechs in der Liga, eines in der Champions League) traf der 22-jährige Norweger nicht weniger als zwölfmal. Grund genug um vor dem Spiel gegen Ex-Klub Borussia Dortmund (ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) auf die bisherigen Haaland-Treffer in dieser jungen Spielzeit zurückzublicken.