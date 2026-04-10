Starker Start von Titelverteidiger McIlroy in Augusta – Straka 33.

Titelverteidiger Rory McIlroy ist so gut wie lange nicht mehr ins Masters von Augusta gestartet. Der Nordire teilt sich nach dem ersten Tag die Führung mit Sam Burns. Beiden Golf-Profis gelang eine 67er-Runde auf dem legendären Kurs im US-Bundesstaat Georgia. Für McIlroy war der Auftakt mit fünf Schlägen unter Par die beste Startrunde seit 2011, als er mit 65 Schlägen ins Turnier gestartet war. Der Österreicher Sepp Straka legte mit einer 73 los und ist mit eins über Par 33.

„Ich denke, ein Sieg beim Masters macht es einfacher, ein zweites Mal zu gewinnen“, sagte der 36-jährige Nordire McIlroy. Dieser hatte im vergangenen Jahr erstmals das Masters gewonnen und damit das letzte noch fehlende Major in seiner Karriere. Es sei noch immer ein schwieriger Golfkurs und es sei nicht immer einfach, einem Schlag zu vertrauen. „Aber ich denke, es ist einfacher für mich, diese Schläge zu machen und mich nicht so sehr darüber zu sorgen, wo sie landen. Denn am Ende des Tages kann ich noch immer in die Umkleide der Champions und mein grünes Sakko anziehen.“

McIlroy hatte keinen sonderlich guten Start, kam dann aber immer besser in Schwung und beendete den Auftakt mit insgesamt sechs Birdies und einem Bogey. Mit zwei Schlägen Rückstand auf Burns und McIlroy ins Ziel kamen Kurt Kitayama, Jason Day und Patrick Reed. Justin Rose, Shane Lowry, Xander Schauffele und der Weltranglistenerste Scottie Scheffler spielten alle zwei unter Par und gehen mit drei Schlägen Rückstand auf die Spitze in den zweiten von vier Wettkampftagen.

Die besten Schläge an Tag 1 von The Masters

(APA) / Bild: Imago