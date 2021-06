Starkl verlängert bei der Admira

via

Der FC Flyeralarm Admira hat der Vertrag mit Dominik Starkl verlängert.

Der 27-jährige Offensivmann kam im Sommer 2015 in die Südstadt und absolvierte bisher 148 Pflichtspiele für die Niederösterreicher. Dabei gelangen ihm 19 Tore und 21 Vorlagen. “Die Südstadt ist so etwas wie meine zweite Heimat und deswegen bin ich sehr happy, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat und ich meine 7. Saison mit dem FC Flyeralarm Admira bestreiten werde. Ich freue mich auf die kommenden, spannenden Aufgaben und kann es kaum erwarten, mit den Jungs wieder am Platz zu stehen“, sagte Dominik Starkl.

Bild: FC Flyeralarm Admira