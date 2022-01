Stars gewinnen in New Jersey ohne Raffl 5:1

via

via Sky Sport Austria

Die Dallas Stars haben ihre Siegesserie in der NHL auch ohne ihren weiterhin verletzten Stürmer Michael Raffl auf vier Erfolge ausgebaut. Die Texaner gewannen am Dienstag bei den New Jersey Devils klar mit 5:1.

Joe Pavelski glänzte mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Raffl fehlt den Stars seit vergangenem Wochenende wegen einer Unterkörperverletzung, laut Clubangaben soll der Kärntner höchstens zwei Wochen ausfallen.

Einen neuen Ligarekord stellte Keith Yandle auf, der Verteidiger der Philadelphia Flyers absolvierte sein 965. Spiel in Folge. Das 3:4 bei den New York Islanders konnte er aber nicht verhindern, die Flyers kassierten die bereits 13. Niederlage nacheinander. Philadelphia hat als einziges Team im neuen Jahr noch kein Match gewonnen.

VIDEO-Highlights vom Dienstag:

Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 4:3 n.V.

Seattle Kraken – Nashville Predators 2:4

Pittsburgh Penguins – Arizona Coyotes 6:3

New York Islanders – Philadelphia Flyers 4:3

Winnipeg Jets – Florida Panthers 3:5

Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 2:3 n.V.

Ottawa Senators – Buffalo Sabres 5:0

(APA) / Bild: Imago