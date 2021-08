VIDEO: Start-Chaos in Ungarn! Bottas räumt Verstappen & Co. ab

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat nach dem Start des Großen Preises von Ungarn einen Massencrash in der ersten Kurve verursacht. Der Finne verbremste sich auf regennasser Strecke auf dem Hungaroring, krachte von hinten in den McLaren von Lando Norris, der wiederum in die Seite des Red Bull von WM-Spitzenreiter Max Verstappen rutschte.

